O epidemiologista-chefe da Casa Branca e face visível do governo dos Estados Unidos no combate à pandemia de covid-19, Anthony Fauci, anunciou nesta segunda-feira que vai deixar esse posto em dezembro com a intenção de usar o que aprendeu ao longo de décadas para continuar a contribuir para o avanço da ciência e da saúde pública.

"Embora eu esteja deixando meu cargo atual, não vou me aposentar. Após mais de 50 anos de serviço no governo, pretendo prosseguir na próxima fase de minha carreira enquanto ainda tenho tanta energia e paixão pelo meu campo", disse o médico, de 81 anos, em comunicado.