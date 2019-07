O magnata americano Jeffrey Epstein, acusado de abuso infantil, foi encontrado semi-inconsciente na cela que ocupa na prisão de Nova York e levado para um hospital, segundo revelou nesta quinta-feira a imprensa local.

Epstein, de 66 anos, acusado de tráfico sexual de menores e que pode ser condenado à prisão perpétua, foi encontrado em posição fetal e com lesões no pescoço, mas as causas ainda são desconhecidas.