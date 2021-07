As autoridades sanitárias do Equador decidiram acelerar o processo de vacinação contra a Covid-19 na cidade costeira de Machala, capital da província de El Oro, na fronteira com o Peru, após ter registrado várias mortes associadas à infecção pela variante delta do coronavírus.

O anúncio foi feito pelo Ministério de Saúde Pública em um comunicado que informa que nesta terça-feira começou o processo de imunização de 11 mil estudantes da Universidade Técnica de Machala. Eles farão parte das brigadas de vacinação do plano geral do governo.