O presidente do Equador, Guillermo Lasso, anunciará na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26) um projeto para as emblemáticas ilhas Galápagos e se reunirá com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e a presidente da União Europeia (UE), Ursula von der Leyen.

"O Equador planeja fazer um importante anúncio internacional em Glasgow, que tem a ver com a contribuição do nosso país para as mudanças climáticas e o meio ambiente", disse o mandatário em entrevista à Agência Efe, sem revelar os detalhes do projeto.