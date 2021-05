O presidente do Equador, Lenín Moreno. EFE/Arquivo

O presidente do Equador, Lenín Moreno, afirmou nesta segunda-feira que espera que a província de Galápagos seja a primeira das 24 do país com 100% da população vacinada contra a Covid-19.

"A segunda vacina já está reservada, e a primeira dose já foi administrada em quase todos os galapaguenhos", declarou o chefe de Estado.