O governo do Equador lançou nesta segunda-feira, por ocasião do Dia do Orgulho LGBTQIA+, uma Subsecretaria de Diversidades, um marco na história do país que nasce com a missão de combater a discriminação e as chamadas clínicas de "cura gay".

"Hoje o Equador fixa um marco histórico ao se juntar aos 62 países do mundo na construção de uma política pública com leis de proteção contra a discriminação em razão da orientação sexual", disse a secretária de Direitos Humanos, Bernarda Ordóñez, na cerimônia de lançamento realizada em Quito.