O presidente do Equador, Guillermo Lasso, declarou estado de exceção em todo o sistema penitenciário do país nesta quarta-feira, um dia após um confronto entre gangues criminosas em um presídio na cidade de Guayaquil que deixou mais de 100 mortos.

A medida vale para todas as penitenciárias do país por um período de 60 dias a partir da assinatura do decreto executivo, segundo o documento assinado por Lasso.