O presidente do Equador, Guillermo Lasso, decretou nesta quarta-feira o estado de emergência focalizado na província de El Oro e no município de Guayaquil, capital de Guayas, para a confirmação da presença da variante delta do coronavírus nessas áreas.

A medida excepcional, que começa hoje às 20h (local, 22h de Brasília) e permanecerá em vigor até as 23h59 de 28 de julho (1h59 do dia 29 em Brasília), "aumentará as garantias de segurança sanitária em resposta aos efeitos reais e potenciais gerados pelas novas variantes", declarou a Presidência em nota oficial.