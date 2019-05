O ministro das Relações Exteriores do Equador, José Valencia, afirmou nesta quinta-feira que o governo do país gastou US$ 5,2 milhões para proteger o fundador do WikiLeaks, Julian Assange, durante os sete anos em que o ativista viveu como refugiado na embaixada equatoriana em Londres, no Reino Unido.

Valencia também afirmou que os diplomatas que trabalham no local selaram os três espaços nos quais Assange passou a maior parte do tempo enquanto viveu na embaixada para proteger seus pertences.