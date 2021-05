O Equador se tornou nesta sexta-feira o primeiro país latino-americano e do continente americano em geral a assinar a convenção do Conselho da Europa sobre medicamentos falsificados e crimes similares que ameaçam a saúde pública, conhecida como Medicrime.

O embaixador do Equador na França, Mauricio Efrain Baus, assinou o acordo com o secretário-geral adjunto da organização pan-europeia, Bjorn Berge, no seu gabinete em Estrasburgo, no nordeste da França.