O presidente do Equador, Guillermo Lasso, durante uma apresentação sobre o novo plano de vacinação do país nesta segunda-feira, na Universidade Salesiana, em Quito. EFE/Jose Jacome

O presidente do Equador, Guillermo Lasso, revelou nesta segunda-feira que pediu ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, a compra de 18 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 Sputnik V, que foi oficialmente aprovada no país sul-americano.

"Conseguimos que a Sputnik V fosse aprovada no Equador. As equipes de trabalho já começaram a negociar a aquisição de 18 milhões (de doses) dessas vacinas", declarou o presidente equatoriano na apresentação do novo Plano de Vacinação 9/100, que tem o objetivo de imunizar 9 milhões de pessoas em 100 dias de governo.