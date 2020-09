O procurador-geral do Equador, Iñigo Salvador, afirmou nesta quinta-feira estar confiante que em poucos meses terá início um processo judicial contra a construtora brasileira Odebrecht, depois da suspensão do diálogo na busca de um acordo para que a empresa reparasse os danos causados por seus atos de corrupção no país.

"Estou confiante de que em mais alguns meses teremos uma audiência para formular acusações neste caso e muitas outras envolvendo a empresa", declarou Salvador à Agência Efe ao fazer um balanço de um processo que ainda não produziu resultados.

No ano passado, Odebrecht e o Estado equatoriano iniciaram conversações para chegar a uma solução de compromisso em relação ao pagamento de reparações para os milhões pagos em propina para o vencimento de licitações de obras públicas.

Neste ano, porém, a firma anunciou que qualquer reparação ao Equador estava condicionada à devolução de dinheiro que havia sido confiscado no país por ordem judicial.

Em dezembro de 2016, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos revelou que a Odebrecht pagou US$ 788 milhões em propina em 12 países da América Latina e da África. No caso do Equador, entre 2007 e 2016, a construtora deu mais de US$ 35,5 milhões a funcionários do governo, supostamente gerando lucros de mais de US$ 116 milhões.