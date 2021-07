O Equador exigirá, a partir do próximo dia 15, testes PCR com resultado negativo para permitir o ingresso no país através de qualquer porto e aeroporto, além de isolamento de dez dias, aos viajantes que chegarem de Brasil ou Índia, informou nesta sexta-feira a ministra de Saúde Pública, Ximena Garzón.

A integrante do governo anunciou hoje uma série de medidas definidas pelo Comitê e Operações de Emergência Nacional (COE), que vigorarão a partir das 23h59 (hora local) da próxima quinta-feira.