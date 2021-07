O novo período de validade para a apresentação do cartão com doses completas de vacinas contra a Covid-19 e uma exigência especial para voos do Brasil são alguns dos requisitos que estarão em vigor a partir da meia-noite desta quinta-feira no Equador para passageiros de voos internacionais, informou a Corporación Quiport, que gere o aeroporto internacional de Quito.

Esse é um dos aspectos contemplados dentro dos protocolos preparados pelo Comitê de Operações de Emergência (COE) em 10 de junho e que entrará em vigor nesta madrugada.