29 out 2021

EFE Quito 29 out 2021

O presidente do Equador, Guillermo Lasso. EFE/Santiago Fernández

O Equador pode demorar "de dez a 15 anos" para se recuperar do impacto do tráfico de drogas, um período longo devido às ramificações dessa atividade em todos os níveis sociais, sanitários e econômicos, segundo o presidente do país, Guillermo Lasso.

"Que ninguém pense que vamos resolver isto em um mês ou um ano. Eu diria que nem sequer vamos terminar de consertar no nosso governo. O que queremos é iniciar uma política pública que se mantenha estável e que, dentro de dez a 15 anos, se recupere do problema", disse o mandatário em entrevista à Agência Efe.