O presidente do Equador, Guillermo Lasso, através do Departamento de Comunicação da Presidência anunciou nesta quinta-feira que o país deverá receber 700 mil doses da CoronaVac até este fim de semana.

O chefe de Estado recebeu na última terça-feira a visita do embaixador da China no Equador, Chen Guoyou, que confirmou que até sábado chegará ao país essa quantidade de doses, das quais 500 mil estavam pendentes em acordos anteriores e mais 200 mil foram doadas pelo governo do gigante asiático pela vitória de Lasso nas últimas eleições presidenciais.