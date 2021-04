O Banco Mundial (BM) anunciou nesta segunda-feira que aprovou US$ 150 milhões (cerca de R$ 856 milhões) em fundos para responder à emergência gerada pela Covid-19 no Equador, recursos com os quais o país deseja vacinar 30% de sua população.

A organização internacional explicou em comunicado que seu Conselho Executivo aprovou novos fundos para o projeto de resposta à pandemia no Equador, lançado há um ano, e que esse financiamento "será utilizado para a compra e distribuição de vacinas", em além da gestão geral da situação da saúde pública no país.