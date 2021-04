O Ministério do Meio Ambiente do Equador informou nesta quinta-feira a coleta de 2,1 toneladas de lixo em uma segunda viagem de limpeza do arquipélago de Galápagos, além das 2,5 toneladas coletadas no primeiro dia de limpeza marinha realizado no mês de fevereiro.

Ele explicou que durante uma semana, 18 pessoas, incluindo guardas-florestais, voluntários, pescadores, junto com membros da organização Conservation International, com o apoio da Fundação Coca-Cola do Equador, fizeram a segunda viagem de limpeza a locais distantes, especificamente para as ilhas Genovesa, Pinta e Santiago.