Um terremoto de 4,36 graus de magnitude na escala Richter atingiu nesta quarta-feira a costa do Equador, na mesma área onde um enxame de tremores foi relatado no início do mês, segundo informou o Instituto Geofísico (IG) da Escola Politécnica Nacional.

Segundo a fonte, o terremoto ocorreu às 00h55 (horário local, 2h55 de Brasília), a 1,50 graus de latitude sul e 80,99 graus de longitude oeste.