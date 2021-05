O Equador registrou 1.561 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, acumulando 396.888 desde o início da pandemia, enquanto as mortes aumentaram para 19.061, depois de relatar 43 novos óbitos, informou o governo nesta sexta-feira.

O número total de mortes está dividido entre as 13.854 confirmadas e as 5.207 prováveis mortes causadas pela doença, segundo ressalta o relatório diário oficial do Ministério da Saúde Pública do país.