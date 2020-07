O Equador superou neste sábado a marca de 80 mil casos de Covid-19, e Quito continua a ser a cidade com mais contágios no país após confirmar 183 novas infecções nas últimas 24 horas, totalizando 12.340, segundo o boletim diário do Ministério da Saúde Pública (MSP).

De acordo com dados oficiais, testes rápidos e de PCR já confirmaram 80.036 positivos no Equador, entre eles 5.507 óbitos, 39 a mais do que na sexta-feira. Também cabe ressaltar que 3.438 outras mortes ainda são investigadas como provavelmente causadas pelo coronavírus SARS-CoV-2, um aumento de 16 em relação ao dia anterior.