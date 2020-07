O vice-presidente do Equador, Otto Sonnenholzner. EFE/Arquivo

O vice-presidente do Equador, Otto Sonnenholzner, renunciou nesta terça-feira ao cargo que ocupava há 18 meses, e abriu caminho para a nomeação de um quarto número 2 do governo de Lenín Moreno, que será concluído no fim deste ano.

Anteriormente, Jorge Glas e María Alejandra Vicuña também deixaram a administração, após terem sido acusados em casos de corrupção.