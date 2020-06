O Equador registrou nesta terça-feira mais 677 casos de infecção pelo novo coronavírus no país, o que eleva o total para 56.342, segundo dados apresentados pelo Ministério de Saúde Pública.

De acordo com a pasta, os contágios foram identificados a partir de 147.212 testes de diagnósticos realizados desde o início da pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo patógeno.

O número de mortos pela enfermidade que foram confirmados chegou hoje a 4.527, enquanto os óbitos considerados prováveis são 3.071.

Além disso, estão excluídos os cerca de 10 mil falecimentos que aconteceram em Guayaquil, uma das principais cidades do país, entre a segunda quinzena de março e a primeira de abril, quantidade superior a média histórica na região.

A província de Guayas, cuja a capital é Guayaquil, segue sendo a líder em contágios, com 15.012, o que representa 31,7% do total no Equador. Logo atrás, aparece Pichincha, onde está Quito, com 7.220. EFE

db/bg