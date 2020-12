ACOMPAÑA CRÓNICA: ECUADOR NAVIDAD - AME5787. QUITO (ECUADOR), 18/12/2020.- El comerciante Gustavo Coello posa para Efe en su tienda de juguetes y artículos navideños el 16 de diciembre de 2020 en Quito (Ecuador). Golpeado por los devastadores efectos de la pandemia, Ecuador afronta sus Navidades más tristes con una fuerte caída del comercio y en medio del dilema de cómo respetar las tradiciones sin que se produzca un nuevo brote de la covid-19. Al impacto del comercio se sumarán las restricciones para evitar la propagación de la covid. "Las ventas no son como las de años anteriores, la pandemia hace que mucha gente se cuide y no salga especialmente al centro histórico donde hay mucha aglomeración y los controles son escasos", explica a Efe Coello. EFE/ Daniela Brik

O Equador, um dos países mais afetados pela pandemia da Covid-19 na América do Sul, enfrenta um Natal muito diferente dos últimos anos, com uma queda acentuada da atividade comerciais e em meio ao dilema de como respeitar as tradições sem provocar um novo surto.

"Continue, continue, não se aglomere", dizia um agente municipal em um grupo de pessoas que circulava em torno de um vendedor ambulante em uma das ruas do centro histórico de Quito, capital do país, conforme flagrou a equipe de reportagem da Agência Efe.