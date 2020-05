O governo do Equador retirou 2.461 registros de testes de coronovírus, que apareceram em seu banco de dados epidemiológico, mas que correspondiam a casos positivos duplicados, segundo anúncio feito nesta quarta-feira pelo vice-ministro da Saúde Pública, Xavier Solórzano.

Em mensagem de rádio e televisão, o ministro declarou que a redução dos números oficiais de contágio pelo vírus SARS-CoV-2 se deve a um processo de limpeza do banco de dados utilizado desde o início da pandemia no país vizinho, em 29 de fevereiro.

Solórzano justificou as diferenças e inconsistências registradas no boletim epidemiológico de hoje, em comparação com o da última segunda, quando havia sido divulgado um total de 31.881 casos, com 1.569 mortes. Hoje, porém, os números foram para 28.420 e 1.618, respectivamente. Ainda há outras 1.628 prováveis vítimas da Covid-19, mas ainda são necessários procedimentos de confirmação.

A diferença se deve a pacientes que tinham dois ou três registros de amostra, mas que correspondiam a apenas uma pessoa, explicou Solórzano ao relatar que a nova tabulação também foi refinada graças à incorporação de uma nova plataforma tecnológica.

O ministro não descartou a possibilidade de novos ajustes no processamento de dados, mas ressaltou estar confiante de que estes não seriam significativos no futuro.

Segundo dados do Ministério da Saúde, 3.433 pessoas se recuperaram do contágio por coronavírus até agora, 14.908 pacientes foram colocados em isolamento domiciliar, 369 estão internados com quadro estável e 156 tem prognóstico reservado.