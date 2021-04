O Equador registrou nas últimas 24 horas, 253 novos casos - chegando a 347.070 desde o início da pandemia - e cinco mortes por Covid-19, de acordo com os dados divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde Pública local.

O número de mortes confirmadas após testes de detecção para a Covid-19 chegou a 12.375, aos quais se acrescentam 4.923 "óbitos prováveis" com a doença, para um total de 17.298 vítimas desde o início da pandemia no país, no ano passado.