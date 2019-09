A Assembleia Nacional do Equador votou nesta terça-feira contra um projeto de lei que visava ampliar os casos em que o aborto não é considerado crime no país, um dos vários itens uma reforma do Código Integral Penal (COIP) que está sendo analisada pelo parlamento.

"Com 65 votos a favor, o plenário da Assembleia Nacional não aprova as reformas referentes ao aborto no COIP", afirmou o órgão em mensagem divulgada no Twitter.