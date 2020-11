A equipe de transição do virtual presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta segunda-feira que nos "próximos dias" começará a se reunir com funcionários do governo de Donald Trump para tornar efetivo o processo de transferência de poder ao qual o atual mandatário deu aval.

"Nos próximos dias, os funcionários de transição começarão a se reunir com funcionários federais para discutir a resposta à pandemia, para ter informações detalhadas sobre nossos interesses de segurança nacional", disse o diretor executivo da equipe de transição de Biden, Yohannes Abraham, em comunicado.