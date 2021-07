A equipe jurídica da diretoria do Banco Central da Venezuela (BCV) nomeada pelo presidente Nicolás Maduro argumentou nesta quarta-feira que a junta "ad hoc" de Juan Guaidó não tem legitimidade para reivindicar o ouro depositado na Inglaterra porque o líder opositor não exerce nenhum poder executivo no país sul-americano.

Na terceira sessão da Suprema Corte britânica sobre o assunto, o advogado Nick Vineall disse que a diretoria paralela do BCV nomeada por Guaidó é "inválida" segundo a legislação venezuelana e explicou que o grupo "não se reúne nem gerencia as atividades diárias" do banco central.