O Museu do Louvre anunciou nesta segunda-feira que vai liderar o projeto de restauração do Museu Nacional de Beirute e da Direção-Geral de Antiguidades do Líbano (DGA) após os danos causados pela violenta explosão do último dia 4, para a qual enviou seus especialistas em Antiguidades Orientais.

O Museu Nacional de Beirute sofreu danos significativos, pois a onda da explosão quebrou as janelas e portas do edifício, destruindo os sistemas de segurança, o que significa que hoje a proteção das obras está somente nas mãos da segurança do local.