Uma das equipes de resgate envolvida na busca pelo avião An-26. EFE/EMERCOM OF RUSSIA PRESS SERVICE

Equipes de resgate russas encontraram os destroços do avião que caiu nesta terça-feira na península de Kamchatka, no extremo oriente da Rússia, com 28 pessoas a bordo, segundo informou a agência de aviação Rosaviatsia.

De acordo com dados preliminares, nenhum dos passageiros sobreviveu ao acidente, afirmaram fontes dos serviços de emergência à agência oficial "RIA Novosti".