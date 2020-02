O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ameaçou nesta quarta-feira que atacará as forças da Síria, se voltar a acontecerem ataques contra tropas de Ancara na região de Idlib, último bastião das facções islâmicas que se opõem a Bashar al Asad.

"Declaro aqui que, a partir de hoje, se for produzido um ataque contra nossos soldados, atacaremos em todas as partes", afirmou o chefe de governo turco, em discurso exibido pela emissora local "NTV".

Na última semana, 14 militares turcos morreram em bombardeiros realizados pelo exército sírio em Idlib.

Erdogan ameaçou responder, inclusive, "longe das fronteiras do acordo de Sochi", se referindo ao pacto assinado com a Rússia em 2018, que visava reduzir a tensão no noroeste da Síria.

O governo turco, que apoia milícias rebedes opositoras no país vizinho, mantém 12 postos de observação militar em Idlib.

"Atuaremos segundo a situação do terreno. Estamos decididos a retirar o exército sírio de nossos pontos de observação até o fim de fevereiro. Por isso, estamos reforçando nossas forças em Idlib nos últimos dias. Não vamos tolerar nenhuma provocação", garantiu Erdogan.

O presidente da Turquia também acusou Rússia e Irã, que apoiam o exército sírio na realização de "massacres" na região.

É esperado que Erdogan fale por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ainda hoje, sobre a tensão na região. Por outro lado, o emissário especial dos Estados Unidos para a Síria, James Jeffrey se reunirá em Ancara com ministros turcos. EFE

lvm-dt/bg