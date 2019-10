9 out 2019

EFE Istambul 9 out 2019

A Turquia deu início nesta quarta-feira à "Operação Fonte de Paz", a ofensiva militar na Síria contra as milícias curdo-sírias, anunciou pelo Twitter o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

"As Forças Armadas turcas iniciaram, junto com o Exército Nacional Sírio, a Operação Fonte de Paz no norte da Síria", divulgou o chefe de Estado turco na rede social, utilizando o novo nome das milícias sírias aliadas das tropas turcas (anteriormente eram conhecidas como Exército Livre da Síria).