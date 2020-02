O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, anunciou nesta segunda-feira que subiu para oito o número de cidadãos turcos mortos durante um atentado às forças do presidente da Síria, Bashar al-Assad, na província rebelde de Idlib, no nordeste do país árabe.

Durante entrevista coletiva ao lado do presidente ucraniano, Vladimir Zelenski, Erdogan disse que os mortos são três civis e cinco soldados.

Além disso, o mandatário turco lembrou que seu governo tem sido paciente com essa questão até esse momento. No entanto, a situação em Idlib está se tornando cada vez mais insuportável.

"Nós temos sido pacientes. Devido aos ataques do regime sírio, aos quais a Rússia fez vista grossa, mais de 1 milhão de pessoas estão fugindo para a nossa fronteira", afirmou.

Antes de seguir para a Ucrânia, Erdogan disse que o Exército turco está realizando uma operação militar punitiva, na qual, até agora, várias dezenas de soldados sírios morreram ou ficaram feridos, em retaliação pela morte dos oito cidadãos turcos.

"Estamos agora tomando as medidas apropriadas e continuaremos. Garanto que, dentro dos acordos de Astana e Sochi, todos devem cumprir suas obrigações", acrescentou.

O presidente turco disse que, por conta da posição da Rússia que apoia o regime de Al Assad, a situação em Idlib se tornou cada vez mais "insuportável".

A troca de acusações entre Ancara e Moscou vem se intensificando há vários dias, já que a Turquia acusa a Rússia de inércia em relação a Idlib. Hoje, o Centro Russo para a Reconciliação na Síria disse que a Turquia não havia relatado o movimento de tropas turcas na área.

Porém, o porta-voz do partido do governo AKP, Omer Çelik, negou esta informação.

Devido à situação em Idlib e as tensões entre Rússia e Turquia, seus respectivos ministros das Relações Exteriores, Sergey Lavrov e Mevlüt Çavusoglu, abordaram o problema hoje durante uma conversa por telefone.

Segundo a Chancelaria russa, "foi enfatizada a importância de uma separação imediata entre forças moderadas da oposição e terroristas e a cessação imediata de qualquer tipo de provocação contra civis e as Forças Armadas da Síria".

Além disso, os dois ministros discutiram as medidas que serão tomadas pelos países garantidores do processo Astana (Rússia, Turquia e Irã), a fim de normalizar a situação no terreno e apoiar os esforços do Comitê Constitucional.

"Os ministros enfatizaram que não há solução alternativa para a crise síria, exceto os esforços políticos e diplomáticos", disse Sergey Lavrov. EFE

nvc-cae/phg

(foto)