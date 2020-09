O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, enfatizou nesta segunda-feira seu total apoio ao Azerbaijão no confronto com a Armênia pela região separatista de Nagorno Karabakh, enfatizando que Baku "chegou ao ponto de resolver o conflito por conta própria".

"Eu condeno a Armênia, que ontem atacou o território azeri. A Turquia está com todo o seu coração e capacidade do lado do Azerbaijão", disse Erdogan em Ancara, em discurso transmitido ao vivo pela emissora "NTV".