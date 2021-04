O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, classificou nesta segunda-feira como "incorretas e infundadas" as declarações dadas no último sábado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre o termo "genocídio armênio", o qual usou para lembrar os massacres de 1915 contra esse povo por parte do Império Otomano.

"Biden fez declarações incorretas e infundadas sobre algo que aconteceu há mais de 100 anos. Isso nos entristece. Sabemos que ele o fez pela pressão de grupos armênios radicais, mas isso não muda o fato de que prejudicará nossas relações", disse Erdogan em discurso transmitido ao vivo pela rede "NTV".