O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, destacou nesta quinta-feira o "significativo legado" da escritora Sule Yüksel Senler, grande ideóloga do islamismo na Turquia e promotora do uso do véu na Turquia, que morreu ontem aos 81 anos.

Durante o funeral, o político islamita lembrou que as ideias desta pensadora islamita supuseram "um ponto de inflexão para muitas mulheres e homens" desde que decidiu em 1965 usar o véu em sinal de religiosidade.