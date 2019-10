O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, confirmou nesta quarta-feira que amanhã se reunirá com o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, e o secretário de Estado, Mike Pompeo, apesar de ter negado horas antes que falaria com eles.

"Está fora de discussão que eu vou me encontrar com outras pessoas além de Pence e Pompeo", disse Erdogan, em declarações a jornalistas divulgadas em um tuíte do chefe do Diretório de Imprensa turco, Fahrettin Altun.