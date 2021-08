O presidente de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmou nesta segunda-feira que conversou com vários líderes de nações europeias e pediu para que seja evitado que o país se torne o primeiro destino de refugiados do Afeganistão que tentem chegar à Europa.

O chefe de governo turco postou no Twitter um gráfico que resume os contatos que teve com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, entre outras autoridades.