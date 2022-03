O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, anunciou nesta segunda-feira que se reunirá tanto com a delagação da Ucrânia como com a da Rússia, antes que elas iniciem uma nova rodada de negociações em Istambul na terça-feira.

"As delegações de Rússia e Ucrânia se reunirão amanhã em Istambul para negociar um cessar-fogo e a paz. Antes do início das negociações, teremos uma breve reunião com as delegações", disse Erdogan em transmissão ao vivo da "NTV".