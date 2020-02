O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, recebeu nesta quarta-feira o chanceler argentino, Felipe Solá, para uma primeira reunião que ambos consideraram "franca e sincera", e que representou o primeiro passo para a redução da tensão nas relações bilaterais.

"Foi uma excelente reunião", disse Araújo aos jornalistas junto com Solá, em declaração conjunta na qual não mencionaram as polêmicas dos últimos meses entre os presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e da Argentina, Alberto Fernández.

As diferenças ideológicas foram deixadas de lado pelos dois ministros, que destacaram os históricos laços bilaterais, a cooperação entre os dois países nas mais diversas áreas e o compromisso em comum com o Mercosul, bloco que também inclui Uruguai e Paraguai.

O desejo em comum de superar as diferenças foi refletido na decisão de reunir novamente comissões bilaterais nas áreas de economia, infraestrutura e até política, cujo trabalho foi interrompido após a vitória eleitoral de Fernández.

Solá afirmou que a visita "ao irmão Brasil" ocorre em um contexto de "aproximação" e a classificou uma "viagem de amizade e calor adiada por vários motivos", na qual expôs a difícil situação econômica "herdada" pelo novo governo argentino.

"A Argentina tem uma recessão profunda, que é vista na queda das exportações. Tem um problema muito forte de demanda interna, o poder de compra caiu de forma preocupante" e o país "herdou uma inflação muito alta", explicou Solá.

O chanceler também destacou que a Argentina "enfrenta uma dívida externa absurdamente elevada em um prazo muito curto", que grande parte dos recursos recebidos "escaparam através de um sistema de câmbio irresponsável", razão pela qual o governo de Fernandez está em negociações com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

"Este é o primeiro passo" de uma série de negociações, disse Solá, que pediu explicitamente o apoio do governo brasileiro.

"Pedimos para que os nossos irmãos brasileiros também nos apoiem de todas as maneiras possíveis no FMI", já que agora a Argentina precisa de "tempo para crescer e para pagar".

Araújo, por outro lado, disse que "o Brasil tem uma expectativa muito grande de contar com a Argentina em assuntos essenciais", entre eles a "consolidação do Mercosul como uma plataforma dinâmica de inserção na economia internacional".

Segundo o ministro brasileiro, o Mercosul "deve se posicionar diante do mundo como um polo de crescimento econômico", "trabalhar pela democracia na região" e aprofundar a cooperação em áreas como o combate ao crime organizado e ao terrorismo.

Embora Solá não tenha feito nenhuma menção ao assunto, Araújo disse que durante a reunião ambos discutiram sobre a Venezuela, cuja crise é vista de diferentes ângulos por Fernández e Bolsonaro, embora concordem que a comunidade internacional deve promover uma solução negociada para a crise.

"Estamos inteiramente de acordo com o objetivo de contribuir para uma transição democrática" na Venezuela, disse o ministro brasileiro.

Após o encontro com Araújo, e em outro gesto que parece apontar para a superação da discórdia, o ministro das Relações Exteriores argentino agendou uma audiência de "cortesia" com Bolsonaro, que o receberá no Palácio do Planalto. Solá antecipou que transmitirá "a saudação fraterna do presidente Alberto Fernández" ao presidente brasileiro. EFE

ed/vnm

(foto)(vídeo)