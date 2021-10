As erupções do vulcão Cumbre Vieja, na ilha de La Palma, na Espanha, serão mais duradouras do que o esperado, com possibilidade de chegarem a nove meses, segundo afirmou nesta quinta-feira Eduardo Martínez de Pisón, diretor do Instituto de Paisagem da Fundação Duques de Soria.

O geógrafo, escritor e professor emérito de Geografia na Universidade Autônoma de Madri falou hoje, em seminário, sobre a situação do Cumbre Vieja, que entrou em erupção no dia 19 de setembro.