A erupção do vulcão Cumbre Vieja, localizado na ilha de La Palma, na Espanha, segue provocando alta atividade sísmica na região, com o registro nesta quarta-feira de, pelo menos, 20 tremores de terra, o mais intenso com 3,9 graus na escala Richter, no município de Mazo.

A lava nos três rios que saem da estrutura vulcânica, continua fluindo lentamente, enquanto os abalos são identificados.