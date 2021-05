O enterro do palestino Rashid Abu Ara, de 16 anos, morto em confronto com soldados israelenses em Aqaba nesta quarta-feira. EFE/ALAA BADARNEH

A escalada de violência entre Israel e as milícias palestinas em Gaza entrou em seu terceiro dia nesta quarta-feira, enquanto continua a aumentar a contagem de corpos, com 48 mortos - entre eles 14 menores - no enclave e mais seis vítimas fatais - incluindo uma adolescente - em Israel.

Até agora, os grupos islâmicos Jihad Islâmica e Hamas dispararam 850 projéteis e pelo menos dois mísseis contra Israel, que respondeu com mais de 500 bombardeios contra alvos na Faixa e afirmou ter matado pelo menos 20 milicianos.