Os primeiros-ministros da Escócia e País de Gales, a nacionalista Nicola Sturgeon e o trabalhista Mark Drakeford, respectivamente, defenderam nesta quarta-feira que o Reino Unido realize eleições gerais antecipadas, depois que o governo garantir uma prorrogação do período de saída da União Europeia (UE).

"Quero que sejam realizadas as eleições gerais. Eu ficaria muito feliz se essas eleições acontecessem antes do Natal, mas as circunstâncias devem ser as que evitem o risco de um Brexit sem acordo", disse Sturgeon, em entrevista coletiva em Londres, ao lado do premier galês.