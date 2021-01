A Escócia limitará os serviços de delivery e retirada de itens comprados pela Internet, como parte de um reforço das medidas contra a Covid-19, conforme anunciado nesta quarta-feira pela primeira-ministra, Nicola Sturgeon.

Durante aparição no Parlamento de Edimburgo, Sturgeon comunicou que, a partir do próximo sábado, as empresas que vendem comida para viagem não poderão ter clientes em suas instalações e terão que funcionar na porta ou por uma janela.