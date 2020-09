Embora o ano letivo na Itália comece no próximo dia 14, as escolas do país abrem nesta terça-feira para os cursos de recuperação das disciplinas suspensas, no que será um primeiro teste de como funcionam as normas de segurança para evitar o contágio no período que antecede o início do ano letivo.

O Ministério da Infraestrutura e Transportes da Itália aprovou ontem à noite, a pedido das regiões, o aumento de até 80% da capacidade dos meios de transporte público - atualmente era de 50% - para permitir o acesso aos serviços a todos os alunos.