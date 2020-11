A polícia da Eslováquia informou nesta quarta-feira que no verão passado alertou as autoridades austríacas que o autor do ataque islâmico na última segunda, em Viena - no qual morreram quatro pessoas -, tentou comprar munição em uma loja de armas eslovaca, aparentemente sem autorização.

"A polícia eslovaca obteve informações no verão de que os suspeitos da Áustria tentaram comprar munição em nosso território", relata uma mensagem pública das forças de segurança eslovacas.

Embora o criminoso e outra pessoa que o acompanhava não tenham conseguido comprar a munição desejada - de acordo com a imprensa austríaca porque não possuia licença necessária para armas -, a polícia eslovaca enviou "informações imediatamente aos colegas austríacos", segundo confirmou a polícia eslovaca à Agência Efe.

As forças de segurança eslovacas não quiseram especificar mais nada a fim de não dificultar a investigação na Áustria.

As autoridades austríacas identificaram o autor do ataque como Kujtim Fejzulai, nascido em Viena, filho de pais albaneses-macedônios e que já havia sido condenado a 22 meses de prisão por querer ingressar ao grupo jihadista Estado Islâmico (EI) na guerra da Síria.

Ontem à noite, o EI assumiu a responsabilidade pelo ataque por meio de um de seus canais de propaganda.

O jovem de 20 anos também constava dos registros policiais como islamista radical, mas não era considerado uma ameaça à segurança.

O autor do ataque espalhou o terror por nove minutos no centro de Viena com um fuzil, uma pistola automática e um facão, matando quatro civis, além de ferir outras 20 pessoas - incluindo um policial - até ser morto pelos agentes.

O ministro do Interior, Karl Nehammer, adiantou que a revisão das licenças para extremistas islâmicos será reformada, após o criminoso ter sido libertado da prisão por seu bom comportamento e por seguir um programa de desradicalização.

Nehammer enfatizou que o simpatizante do EI não apenas saiu mais cedo da prisão, como também enganou todos os supervisores sobre suas verdadeiras ideias radicais e sua disposição para a violência.