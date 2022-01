A Espanha administrará uma quarta dose de vacina contra a covid-19 a pessoas de alto risco, como pacientes com câncer, transplantados, em diálise e hemodiálise, com mais de 40 anos com síndrome de Down ou que tomam remédios imunossupressores, entre outros.

As pessoas destes grupos receberão a quarta dose da vacina cinco meses após a terceira, conforme acordado nesta quinta-feira pela Comissão de Saúde Pública.