O governo da Espanha apelou nesta quarta-feira para a cautela antes de suspender as restrições de deslocamento durante a Páscoa, daqui a um mês, para evitar que um relaxamento das medidas contra a Covid-19 gere uma nova onda de infecções no país.

O governo liderado por Pedro Sánchez acredita que a Espanha está no caminho certo, com uma redução das infecções, embora lenta, mas prefere ser prudente antes de diminuir as proibições, mantendo indicadores como uma pressão hospitalar ainda preocupante quanto a pacientes com coronavírus.